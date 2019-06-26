Severe Thunderstorm Watch issued June 26 at 2:16PM MDT until June 26 at 10:00PM MDT by NWS Great Falls MT

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
449 IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN CENTRAL MONTANA
CASCADE FERGUS JUDITH BASIN
MEAGHER
IN NORTH CENTRAL MONTANA
CHOUTEAU TETON
IN SOUTHWEST MONTANA
BROADWATER GALLATIN JEFFERSON
IN WEST CENTRAL MONTANA
LEWIS AND CLARK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUGUSTA, BATTLE RIDGE PASS, BELT,
BIG SANDY, BOULDER, BOULDER HILL, BOZEMAN, BOZEMAN PASS, BYNUM,
CARTER, CASCADE, CHOTEAU, DUTTON, ELK PARK PASS, FAIRFIELD,
FLESHER PASS, FORT BENTON, GRASS RANGE, GREAT FALLS, HELENA,
HOBSON, HOMESTAKE PASS, KINGS HILL PASS, LEWISTOWN,
LEWISTOWN DIVIDE, LINCOLN, MACDONALD PASS, MARTINSDALE,
MONTANA CITY, RAYNESFORD, ROGERS PASS, STANFORD, TARGHEE PASS,
TOSTON, TOWNSEND, WEST YELLOWSTONE, WHITE SULPHUR SPRINGS,
WHITEHALL, WINIFRED, AND WINSTON.